Tragico schianto a Sestu chi era la vittima | addio al 19enne Paolo Accossu

La provinciale 9 a Sestu si è trasformata in scena di una tragedia sabato pomeriggio. Un incidente mortale ha portato via la vita di Paolo Accossu, un ragazzo di 19 anni di Ussana. La strada era stata teatro di un impatto violento, lasciando tutti smarriti e senza parole. La polizia indaga sulle cause dello schianto, mentre amici e familiari piangono la perdita improvvisa di un giovane che aveva ancora tanta vita davanti.

La strada provinciale 9, a Sestu, è stata teatro di una tragedia sabato pomeriggio, portando via la giovane vita di Paolo Accossu, un diciannovenne di Ussana. L’incidente, avvenuto intorno alle 16:00, ha strappato un ragazzo pieno di promesse alla sua famiglia, agli amici e a una comunità intera. Paolo, studente all’istituto tecnico Marconi di Cagliari, ha perso il controllo della sua Fiat Panda, schiantandosi dopo aver apparentemente tentato un sorpasso. L’impatto, violentissimo, non ha lasciato scampo al giovane, nonostante l’immediato intervento dei soccorsi. La notizia ha gettato nello sconforto Ussana, il paese d’origine di Paolo, e ha scosso anche la comunità studentesca cagliaritana.🔗 Leggi su Ameve.eu

