Un bambino di otto anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sull'autostrada A21 Torino-Piacenza, tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino. Secondo le prime ricostruzioni, il bambino viaggiava in moto con il padre, quando si è verificato lo scontro. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma per il bambino non c’è stato nulla da fare.

Torino, 5 aprile 2026 - Un bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in direzione Torino. Da una prima ricostruzione, il bimbo viaggiava su una moto guidata dal padre quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un'auto. L'impatto avrebbe fatto perdere il controllo della moto che è finita contro il guardrail laterale, sbalzando i due occupanti. Sul luogo sono giunte le squadre del 118 con il supporto dell'elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, per il piccolo non c'è stato nulla da fare, a causa dei gravi traumi riportati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre: aveva 8 anni

Bimbo muore in un incidente in autostrada a Pasqua: era in moto con il padre, poi lo schianto con un’autoUn bambino di 8 anni è morto in un incidente sull'autostrada A21 Torino-Piacenza: viaggiava con il padre in moto, poi lo schianto contro un'auto.

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