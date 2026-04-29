Scherma Ottimo bronzo per Rossi | Orgogliosi del gruppo

Si è svolta a Bastia Umbra, in provincia di Perugia, la seconda tappa del circuito di spada, con la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da varie regioni italiane. L’evento si è concluso con un risultato positivo per l’Empoli Fencing Club, che ha ottenuto un bronzo grazie alla prestazione di Rossi. Il team ha espresso soddisfazione per il percorso compiuto e per il lavoro svolto nel corso della competizione.

Si è conclusa con un bilancio più che positivo per l’ Empoli Fencing Club la seconda prova del circuito di spada svoltasi a Bastia Umbra (in provincia di Perugia) che ha visto la partecipazione di quasi 200 atleti provenienti da tutta Italia. Iniziando dalla medaglia di bronzo agguantata da Samuele Rossi, tra l’altro premiato di recente come sportivo dell’anno dal Comune di San Miniato, il quale si è piazzato al terzo posto nella seconda prova. In Umbria, Rossi (allenato dal maestro Agostino Gerra, con la collaborazione di Giovanni Mannini) ha bissato il risultato ottenuto in precedenza nella prima prova svoltasi a Ravenna, che gli ha garantito il secondo posto assoluto nella classifica combinata (tenendo conto dei risultati di entrambe le prove).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Scherma. Ottimo bronzo per Rossi: "Orgogliosi del gruppo» Notizie correlate CANALE 5 FESTEGGIA TARATATA: “OTTIMO DEBUTTO, ORGOGLIOSI DELL’ALTA QUALITÀ”Ieri sera, su Canale 5, ottimo debutto per la prima delle due serate evento di “Taratata”. La gioia degli azzurri per il bronzo olimpico nel Team Event di pattinaggio artistico: “Questo bronzo è arrivato grazie alla forza del gruppo”L’Italia del pattinaggio di figura scrive un’altra pagina della propria storia olimpica conquistando la terza medaglia di sempre nella disciplina. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Scherma. Ottimo bronzo per Rossi: Orgogliosi del gruppo; MANUELA SPICA SUL TETTO D'EUROPA: È BRONZO A CAGLIARI, MA RESTA IL RIMPIANTO PER LA FINALE SFIORATA. Scherma. Ottimo bronzo per Rossi: Orgogliosi del gruppo»Si è conclusa con un bilancio più che positivo per l’Empoli Fencing Club la seconda prova del circuito di spada svoltasi a Bastia Umbra (in provincia di Perugia) che ha visto la partecipazione di quas ... sport.quotidiano.net Scherma. Cus sugli scudi! A Baronissi arriva un ottimo bronzoGrandissime soddisfazioni per il Cus Siena Estra, ai campionati italiani a squadre di fioretto svoltisi a Baronissi. La squadra maschile, formata da Enrico Cannoni, Elia Cellini, Niccolò Marsiglietti ... lanazione.it L’eccellenza della nostra Scuola sul podio nazionale! Siamo orgogliosi di annunciare che la classe 3C Enogastronomia di Palese, prepara dalla Prof.ssa Colazzo e con la collaborazione dei Prof. Campanella, Console e Massarelli si è aggiudicata il Primo - facebook.com facebook Ci uniamo alle celebrazioni della Festa della Liberazione, consapevoli e orgogliosi del ruolo che il popolo ebraico ha rivestito in questo evento fondamentale per la storia dell’Italia. Infatti non tutti sanno che, durante la Seconda Guerra Mondiale, donne e uomi x.com