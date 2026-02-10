CANALE 5 FESTEGGIA TARATATA | OTTIMO DEBUTTO ORGOGLIOSI DELL’ALTA QUALITÀ

Ieri sera su Canale 5 ha preso il via la prima delle due serate di “Taratata”. Il debutto si è concluso con un riscontro positivo, e Mediaset si dice orgogliosa della qualità offerta. Gli spettatori hanno mostrato entusiasmo e l’atmosfera si è accesa fin dall’inizio.

Ieri sera, su Canale 5, ottimo debutto per la prima delle due serate evento di " Taratata ". Inizia così il comunicato ufficiale Mediaset. Nel dettaglio, 18.1 % di share ( 18.8 % sul target commerciale) e 2.333.000 spettatori. Picchi di oltre 3.600.000 spettatori. Lo show musicale, condotto da Paolo Bonolis e prodotto con Friends Tv e Double Trouble Club, ha coinvolto tutta la famiglia, conquistando spettatori di ogni età. In particolare, si segnala il 26.6 % di share tra i giovani 25-34 anni. Il ritorno del format di Banijay ha fatto benissimo anche sul fronte digital: #Taratata nella prima puntata si è posizionato tra gli argomenti più discussi della giornata su X.

