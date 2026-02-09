L’Italia del pattinaggio di figura conquista il suo terzo bronzo olimpico nel Team Event. Gli atleti italiani esultano, felici per aver portato a casa una medaglia storica. “Questo bronzo è arrivato grazie alla forza del gruppo”, dicono sorridenti. È una vittoria che valorizza il lavoro di tutta la squadra e che rimarrà impressa nella memoria di chi segue questa disciplina.

L’Italia del pattinaggio di figura scrive un’altra pagina della propria storia olimpica conquistando la terza medaglia di sempre nella disciplina. Ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la squadra azzurra ha centrato il bronzo nel Team Event, confermandosi tra le grandi potenze internazionali. Il gruppo formato da Daniel Grassl, Lara Naki Gutmann, Matteo Rizzo, Sara Conti, Niccolò Macii, Charléne Guignard e Marco Fabbri ha saputo costruire il risultato con solidità e continuità. Già terza al termine delle prime due giornate di gara, l’Italia ha difeso la posizione nei tre programmi liberi disputati domenica, respingendo l’assalto delle inseguitrici. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La gioia degli azzurri per il bronzo olimpico nel Team Event di pattinaggio artistico: “Questo bronzo è arrivato grazie alla forza del gruppo”

L'Italia mette a segno la sua sesta medaglia alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

La pattinatrice di Zanica, Sara Conti, conquista il bronzo nel team event di pattinaggio artistico.

