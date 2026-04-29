Scherma l’Italia domina gli Europei Under 23 | altri tre ori a Cagliari i replay

Durante l’ultima giornata dei Campionati Europei Under 23 di scherma a Cagliari, l’Italia ha vinto tre medaglie d’oro, chiudendo la competizione con un totale di medaglie d’oro nella manifestazione. La gara si è conclusa con queste vittorie che hanno rafforzato la posizione della squadra nazionale nel torneo. La competizione si è svolta nel capoluogo sardo, con atleti italiani protagonisti nelle diverse discipline in programma.

L’Italia ha chiuso in trionfo i Campionati Europei Under 23 di Cagliari conquistando tre medaglie d’oro nell’ultima giornata di gare. Grazie a questa tripletta, la spedizione azzurra ha vinto il medagliere per nazioni superando ufficialmente la Francia. La giornata conclusiva sulle pedane sarde ha visto le squadre italiane protagoniste assolute in tutte le specialità previste dal programma. Le sciabolatrici Manuela Spica, Michela Landi, Alessandra Nicolai e Amelia Giovannelli hanno ottenuto il titolo europeo dopo una finale combattutissima contro la Francia, risolta a favore delle azzurre solo all’ultima stoccata. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: Europei Under 23 di scherma a Cagliari: i risultati di oggi degli azzurri e tutti i replay Campionati europei Under 23, il Club Scherma Ancona protagonista a CagliariANCONA – I Campionati europei under 23 in programma a Cagliari dal 25 al 28 aprile saranno vissuti con grande orgoglio e partecipazione dal Club... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Sollevamento pesi, Noemi Filippazzo argento di strappo nei 58 kg agli Europei. Domina l’ucraina Konotop; Sei Nazioni femminile, l'Italia domina la Scozia; Redditi, l’Italia resta spaccata: Milano domina, ma al Sud si guadagna la metà; Pattinaggio a rotelle: Euro Sport Club domina anche i Regionali strada. Cuomo, Landi, Occhiuzzi, Napoli e Salerno grandi agli Europei di scherma Under 23Tre medaglie d’oro in un giorno. È trionfale per l’Italia la chiusura dei Campionati Europei Under 23 di Cagliari: nel martedì sardo trionfano le squadre azzurre ... ilmattino.it Europei Under 23 di Cagliari, per l’Italia tris d’oro con le squadre nell’ultima giornataCAGLIARI (ITALPRESS) – Tre medaglie d’oro in un giorno. È trionfale per l’Italia la chiusura degli Europei Under 23 di Cagliari: nel martedì sardo trionfano le squadre azzurre di sciabola femminile, s ... italpress.com Campionati Europei Under 23 di SCHERMA - Cagliari - Manuela Spica e Matilde Molinari si laureano campionesse europee rispettivamente nella sciabola femminile a squadre e nel fioretto femminile a squadre! #FiammeGialle #NoiconVoi - facebook.com facebook