Scherma Gold di Riccione | Vivaldi e Resciniti vincono nella sciabola i replay

A Riccione si sono conclusi i Campionati Nazionali Gold e Silver di scherma con le gare di sciabola. Ieri sono state assegnate le medaglie nelle competizioni principali, con Davide Vivaldi e Chiara Resciniti che hanno conquistato rispettivamente il titolo maschile e femminile. Le finali si sono svolte sulla pedana della città, con le immagini dei replay che hanno mostrato i momenti decisivi delle sfide.

Campionati Nazionali Gold e Silver di Riccione, ieri in pedana la sciabola. I Campionati Nazionali Gold di sciabola a Riccione si chiudono con le vittorie di Davide Vivaldi e Chiara Resciniti. I due atleti si aggiudicano il primo posto nella categoria Assoluti. Davide Vivaldi del Fides Livorno, classe 2008, ha vinto la prova maschile degli Assoluti di sciabola al PlayHall di Riccione. Vivaldi ha superato in pedana Tommaso Tallarico del Petrarca Scherma, che ha chiuso la sua gara al secondo posto. La medaglia di bronzo è andata a pari merito a Giuseppe Calviati del Club Scherma Napoli e ad Andrea Artuso del Fides Livorno. Nella competizione femminile, Chiara Resciniti ha conquistato l’oro difendendo i colori della società Milleculure Napoli.🔗 Leggi su Sportface.it

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