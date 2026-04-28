A Riccione si sono conclusi i Campionati Gold con la vittoria di Anna Torre e Pietro Gianni Mastrolitto nella sciabola Under 20. Tra i 193 atleti partecipanti, queste due giovani promesse si sono imposte nella finale, portando a casa il titolo. I risultati dimostrano un afflusso crescente di nuovi talenti nel panorama della scherma giovanile. La manifestazione ha visto confronti serrati tra le varie rappresentative nazionali.

? Cosa sapere Anna Torre e Pietro Gianni Mastrolitto vincono la sciabola Under 20 a Riccione.. I risultati confermano il ricambio generazionale tra i 193 atleti impegnati nei Campionati Gold.. Anna Torre e Pietro Gianni Mastrolitto dominano le pedane di Riccione nella quinta giornata dei Campionati Nazionali Gold, segnando il passo della sciabola Under 20 con prestazioni decisive. La tappa romagnola dei campionati nazionali ha l’affermazione di due nuovi talenti della scherma italiana. Nel settore femminile, la concorrenza ha la partecipazione di 71 atlete, mentre il tabellone maschile ha registrato un numero superiore di sfidanti, ben 122 partecipanti impegnati nel confronto per il titolo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sciabola Under 20 a Riccione: i nuovi talenti che dominano i Gold

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