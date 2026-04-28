Scherma | Manuela Spica spacca il tabellone e conquista il bronzo

Durante i Campionati Europei Under 23 di scherma a Cagliari, la sciabolatrice Manuela Spica ha ottenuto il terzo posto individuale. La competizione si è svolta tra diverse atlete provenienti da vari paesi europei. La Spica è riuscita a superare vari avversari nel suo percorso di eliminazione diretta, arrivando così a conquistare la medaglia di bronzo.

? Cosa sapere La sciabolatrice Manuela Spica conquista il bronzo individuale ai Campionati Europei Under 23 a Cagliari.. Il podio sardo conferma la proiezione europea dell'atleta abruzzese dopo la semifinale persa.. La sciabolatrice abruzzese Manuela Spica conquista il terzo posto nella prova individuale ai Campionati Europei Under 23 di Cagliari, ottenendo un bronzo frutto di una rimonta psicologica decisiva dopo un inizio di gara incerto. L’atleta cresciuta a Sulmona ha saputo trasformare le difficoltà iniziali in una prestazione di alto profilo sulla pedana sarda. Dopo aver affrontato una fase di girone caratterizzata da sensazioni poco positive, la sportiva è riuscita a ritrovare la giusta concentrazione e lucidità, permettendosi di imporre il proprio stile di combattimento durante lo svolgimento della competizione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scherma: Manuela Spica spacca il tabellone e conquista il bronzo Notizie correlate FOCUS – SCHERMA | Manuela Spica: la nuova stella azzurra tra Juniores e AssolutiUna delle protagoniste della nuova generazione della scherma italiana: Manuela Spica si racconta a 360° tra crescita, sacrifici e il difficile... Coppa del Mondo di Scherma Paralimpica, Mogos è oro. Paolucci conquista l’argento e Giordan fa bronzoBudapest, 21 marzo 2026 – Continua il grande weekend dell’Italia della scherma in carrozzina a Budapest. Altri aggiornamenti FOCUS – SCHERMA | Manuela Spica: la nuova stella azzurra tra Juniores e AssolutiUna delle protagoniste della nuova generazione della scherma italiana: Manuela Spica si racconta a 360° tra crescita, sacrifici e il difficile passaggio ... oasport.it L’abruzzese Manuela Spica bronzo agli Europei U23 di Cagliari: grande prova nella sciabolaManuela Spica sale sul podio ai Campionati Europei Under 23 di Cagliari, conquistando uno splendido terzo posto ... laquilablog.it