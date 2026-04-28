Durante gli scavi per l’installazione dell’isola ecologica interrata in piazza delle Erbe a Faenza sono stati rinvenuti alcuni resti scheletrici. Le prime analisi indicano che i resti potrebbero risalire al periodo medievale. Il ritrovamento è stato effettuato nel cuore della città, a pochi passi dal Palazzo del Podestà. La scoperta è attualmente sotto esame da parte delle autorità competenti per le verifiche di rito.

Faenza (Ravenna), 28 aprile 2026 – Uno scheletro, presumibilmente di epoca medioevale, è riemerso dal cantiere per l'i sola ecologica interrata di piazza delle Erbe, nel cuore di Faenza, a pochi passi dal Palazzo del Podestà. La presenza di teschio, arti e costole, ancora nella posizione originaria, circondati da un perimetro di mattoni, ha immediatamente solleticato la curiosità dei passanti, che non hanno tardato a domandarsi a quale epoca potesse risalire la sepoltura. Perché possiamo dire che è medievale. Piazza delle Erbe – più ufficialmente piazza Martiri della Libertà – è tale solo da poco meno di un centinaio d'anni. Prima del Ventennio fascista lì sorgeva infatti un quartiere parte del tessuto urbano medievale-rinascimentale comune nel resto del centro storico faentino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scheletro umano trovati negli scavi (per l’isola ecologica) a Faenza. “È medievale”

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