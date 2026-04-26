Isola ecologica bloccata | tra scavi archeologici e polvere in centro

Un cantiere situato in piazza delle Erbe, dove si sta realizzando un’isola ecologica, è attualmente fermo. La sospensione dei lavori è dovuta alla presenza di scavi archeologici e a un intervento di Italgas. La situazione ha portato alla temporanea interruzione dei lavori in questa zona centrale. Nessuna data di riavvio è stata comunicata finora.

? Cosa sapere Cantiere isola ecologica in piazza delle Erbe bloccato da scavi archeologici e Italgas.. Investimento comunale di 120.000 euro fermo con disagi per i commercianti locali.. La consigliera di Area Liberale Cristina Alpi solleva seri interrogativi sulla gestione del cantiere per l’isola ecologica interrata, un intervento che avrebbe dovuto vedere la conclusione dei lavori già all’inizio di maggio. Il progetto, che mira a rendere interrati cinque cassonetti, si trova attualmente in una fase di stallo che dura ormai da diverse settimane. Il blocco è causato dalla necessità di sottoporre l’area a verifiche archeologiche, un passaggio che ha trasformato il cronoprogramma iniziale in un’attesa indefinita.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Isola ecologica bloccata: tra scavi archeologici e polvere in centro Notizie correlate Reperti archeologici nel cantiere del nuovo Ruggi: sorpresa tra gli scavi, possibili ritardiUna scoperta inattesa riaccende l’attenzione sul cantiere del nuovo ospedale Ruggi, in costruzione nell’area di San Leonardo, sui terreni ex... Sezze, isola ecologica nel centro storico: via ai rifiuti ingombranti? Cosa sapere SPL Sezze organizza isola ecologica itinerante domenica 26 aprile tra via Marconi e via Piagge Marine.