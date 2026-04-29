Scattano le novità contro il telemarketing selvaggio | con numeri brevi di tre cifre si potrà riconoscere chi opera legalmente

A partire da giugno entreranno in vigore nuove misure contro il telemarketing non autorizzato. Verranno introdotti numeri brevi di tre cifre che consentiranno ai cittadini di riconoscere facilmente le chiamate legittime. Questi numeri saranno assegnati esclusivamente a operatori approvati dalle autorità, mentre le chiamate illecite continueranno a essere identificate attraverso questi codici speciali. L’obiettivo è facilitare l’individuazione di chiamate autorizzate e contrastare le pratiche aggressive.

DA GIUGNO. Un numero a tre cifre che mette in guardia chi commette illeciti mascherandosi da call center. Novità anche sui contratti stipulati telefonicamente. Scatta il prossimo 19 giugno una nuova rivoluzione in tema di telemarketing: diventeranno infatti operative alcune disposizioni contenute nel decreto bollette varato dal governo e pubblicate di recente in Gazzetta che interessano in modo diretto le telefonate commerciali finalizzate a proporre al pubblico contratti di luce e gas. Lo ricorda Consumerismo No Profit, associazione che aveva sollecitato i parlamentari a presentare gli emendamenti «salva-consumatori». Sulla Gazzetta Ufficiale del 18 aprile scorso è stata pubblicata la legge di conversione del Dl Bollette.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Telemarketing selvaggio, stop alle truffe: contratti gas e luce nulli senza l'ok; Controlli contro la malamovida: sanzionato un locale e alcune persone che bevevano alcolici in strada; Champions e streaming pirata, al via controlli GdF nei locali pubblici; Monza, scattano i playoff: caccia al colpo contro il Valdagno.

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