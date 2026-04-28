Frodi telefoniche con numeri brevi di 3 cifre si potrà riconoscere chi opera legalmente
Sempre più spesso le persone si trovano a ricevere telefonate misteriose, spesso da numeri brevi di tre cifre, senza alcuna risposta quando si risponde. Queste chiamate sono spesso associate a tentativi di truffa, con alcuni operatori che cercano di ingannare gli utenti. Per contrastare queste pratiche, si sta studiando un sistema che consenta di distinguere facilmente chi opera in modo legale da chi invece svolge attività illecite attraverso questi numeri.
Il telefono squilla, avviamo la chiamata ma nessuno risponde al nostro “Pronto?”. Una situazione molto comune che richiama a sè una lunga serie di tecniche con cui il truffatore cerca di ingannare il malcapitato: dalla “truffa della ballerina” tramite WhatsApp fino alle chiamate moleste da parte dei call center che non operano seguendo le regole. Ma le cose dovrebbero cambiare presto con l’entrata in vigore delle nuove soluzioni prese in considerazione da ll’Agcom per contrastare le truffe telefoniche. Le regole sono contenute in una delibera approvata dalla Commissione per le Infrastrutture e le Reti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
Notizie correlate
Truffe telefoniche, chiamate fuori controllo anche dall’estero: come riconoscere i numeri da evitareNelle ultime settimane le telefonate indesiderate a scopo di telemarketing sono aumentate.
Cin e multe, il cortocircuito sui portali: "Colpito anche a chi opera legalmente"Confartigianato Turismo, l’associazione di categoria di Confartigianato Imprese Arezzo che rappresenta strutture ricettive alberghiere ed...
Contenuti utili per approfondire
Temi più discussi: Frodi telefoniche, con numeri brevi di 3 cifre si potrà riconoscere chi opera legalmente; Frodi telefoniche, Agcom: con i numeri brevi gli utenti potranno riconoscere chi chiama; Allarme truffe telefoniche: falsi Carabinieri usano numeri ufficiali per raggirare; Promozioni luce e gas, come riconoscere chi ti chiama: arrivano i numeri brevi identificativi. Le nuove norme per il contrasto alle frodi telefoniche.
Promozioni luce e gas, come riconoscere chi ti chiama: arrivano i numeri brevi identificativi. Le nuove norme per il contrasto alle frodi telefonicheIl telemarketing aggressivo potrebbe avere una data di scadenza. Almeno per quanto riguarda le chiamate promozionali nel settore dell’energia le nuove regole per tutelare gli utenti entreranno in vi ... italiaoggi.it
AGCOM cambia le regole contro le chiamate spam: arrivano numeri brevi per riconoscere i call center legaliAGCOM introduce numeri brevi per identificare call center e aziende autorizzate contro frodi e telemarketing aggressivo. telefonino.net
Le truffe telefoniche via 'vishing' sono in aumento in Italia: rispondere 'sì' a chiamate sospette può esporre a frodi. Autorità e tech corrono ai ripari. https://tech.everyeye.it/notizie/truffe-telefoniche-perch-non-dovresti-s-quando-rispondi-numero-ignoto-870183. - facebook.com facebook