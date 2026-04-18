Verona viene sconfitta nettamente nella partita di Superlega, permettendo a Civitanova di qualificarsi per la finale scudetto. È la seconda volta di fila che i marchigiani arrivano a questo traguardo, con il contributo del veterano Podrascanin. I veneti non riescono a reagire alla pressione degli avversari e si devono accontentare di un risultato negativo. La sfida tra le due squadre si è conclusa con un punteggio che ha favorito gli ospiti.

Cucine Lube Civitanova–Rana Verona 3-0 (25-23, 25-19, 25-20) Sarà Civitanova a contendere lo scudetto a Perugia. Per il secondo anno consecutivo i marchigiani raggiungono la finale e lo fanno eliminando in maniera netta e meritata una Verona che dura appena metà primo set, poi viene travolta dalla squadra di Medei che gioca una partita perfetta in tutti i fondamentali, con servizio e muro (11 blocchi vincenti) che fanno tanto male agli avversari, dove si esaltano i suoi campioni e soprattutto un ‘veterano’ come Podrascanin decisivo in questa serie di semifinale. Oltre ad un Loeppky (mvp) che ha indirizzato il match ben assecondato poi dal solito Nikolov e da Bottolo per un attacco esplosivo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Superlega, Verona travolta: Civitanova raggiunge Perugia in finale scudetto

Semifinale | Rana Verona – Sir Susa Scai Perugia | Unipol Arena sold out

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