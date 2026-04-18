Civitanova ha vinto la gara-4 della semifinale scudetto contro Verona con il punteggio di 3-0, conquistando così la serie per 3-1. La squadra si è qualificata per la finale del campionato italiano di pallavolo, che decreterà il nuovo campione nazionale. La partita si è conclusa con i parziali di 25-23, 25-19 e 25-20. La finale si svolgerà nelle prossime settimane, con il tricolore in palio.

Civitanova ha sconfitto Verona per 3-0 (25-23; 25-19; 25-20) nella gara-4 della semifinale scudetto, ha chiuso la serie per 3-1 e si è così qualificata all’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore. Dopo una regular season altalenante e chiusa al sesto posto, la Lube si è scatenata nei playoff: prima lo show confezionato contro Trento (Campione d’Italia uscente) e ora la magia contro gli scaligeri, con tanto di festa di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum. La seconda e la terza testa di serie del tabellone si sono arrese sotto i colpi dei ragazzi di coach Giampaolo Medei, che ora affronteranno Perugia, impostasi nella stagione regolare e attesa anche dalla Final Four di Champions League.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Civitanova vola in Finale Scudetto! Enorme magia Lube, Verona crolla: si rinnova la Classica con Perugia

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