scatta il piano b di pace

L'amministrazione americana ha respinto la proposta iraniana in tre fasi, preferendo mettere nuovamente l'accento sulle questioni nucleari. La decisione è arrivata dopo il rifiuto di una proposta di pace avanzata dall'Iran, che ha portato a una ripresa delle discussioni sul programma nucleare. La situazione resta tesa, con le parti che continuano a negoziare per trovare un accordo.

Rispedito al mittente il piano in tre fasi proposto dall’Iran, Donald Trump rimette il nucleare al centro delle trattative. Una questione che Teheran – alle prese con le divisioni interne tra le diverse fazioni al potere e le difficoltà di comunicazione con la Guida Suprema, Mojtaba Khamenei – puntava a rinviare a una fase successiva del negoziato. Ieri il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi ha avviato nuove consultazioni con la leadership del Paese ma, mentre i mediatori in Pakistan attendono a giorni una proposta rivista, trovare una quadra appare sempre più complesso. Se per Trump raggiungere un accordo sul nucleare è la base per iniziare le trattative, per l’Iran il tempo stringe e la revoca del blocco navale statunitense non si può più rinviare.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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