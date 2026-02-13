Fisco uffici senza pace Scatta lo sciopero contro il trasferimento Si va a caccia di sedi

Gli impiegati dell’Agenzia delle Entrate di Milano hanno iniziato uno sciopero che blocca le attività da questa mattina, protesta contro il trasferimento forzato deciso dall’ufficio centrale, che minaccia di spostare numerosi dipendenti in sedi lontane dalla città. La mobilitazione si concentra soprattutto sulla richiesta di mantenere le attuali sedi, mentre i sindacati denunciano pressioni e incertezza sul futuro dei posti di lavoro. Il direttore regionale dell’Agenzia ha comunicato ai rappresentanti dei lavoratori di essere disponibile ad avviare un confronto, anche se finora nessuna soluzione concreta è stata trovata. Nel frattempo, gli uffici sono semi

Il direttore regionale dell' Agenzia delle Entrate, nell'ultima comunicazione ai sindacati, ha aperto al dialogo, assicurando la volontà di esplorare soluzioni future "migliori e più soddisfacenti" nel nodo irrisolto del cambio di sede. Parole respinte dai sindacati che, ultimo capitolo di un braccio di ferro in corso da tempo, inedito per gli uffici milanesi dell'ente, hanno proclamato un nuovo sciopero per il 19 febbraio, con presidio alle 10. La protesta è legata alla vicenda giudiziaria con al centro la sede centrale in via Manin 25, nell'imponente palazzo costruito tra 1932 e il 1935, che conserva una testimonianza del passato come la "loggia della fortuna" situata nel cortile interno, dove veniva ospitata un tempo la commissione preposta all'estrazione del lotto.