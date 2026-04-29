Scatta il conto alla rovescia Meno di 5 anni per fare ’goal’ Ancora troppe disuguaglianze

Mancano meno di cinque anni alla scadenza dell’Agenda 2030, un impegno internazionale firmato da 193 nazioni per affrontare questioni legate a sviluppo, ambiente e società. Nonostante le iniziative in corso, permangono ancora molte disuguaglianze all’interno delle diverse realtà nazionali e globali. Il conto alla rovescia è iniziato, e la corsa per raggiungere gli obiettivi stabiliti continua senza sosta.

Il futuro non è più un orizzonte lontano, ma una realtà che prende forma ogni giorno. L’ Agenda 2030, sottoscritta da 193 Paesi, rappresenta il più ambizioso progetto globale per ripensare sviluppo, ambiente e società. A cinque anni dalla scadenza, il bilancio tra il 2025 e il 2026 restituisce un quadro complesso, fatto di risultati significativi ma anche di ritardi che richiedono un’accelerazione. Sul fronte energetico, la transizione è ormai avviata ma c’è ancora molto da fare per superare la dipendenza di gas e petrolio. Tema che la guerra in Iran ha portato prepotentemente all’attenzione di istituzioni e opinione pubblica. In Italia circa il 38% della produzione elettrica proviene da fonti rinnovabili, con una crescita costante negli ultimi anni.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Scatta il conto alla rovescia. Meno di 5 anni per fare ’goal’. Ancora troppe disuguaglianze Notizie correlate Leggi anche: StraRiccione, scatta il conto alla rovescia: attenzione al traffico modificato per la gara Leggi anche: Poggibonsi: aria di festa. Scatta il conto alla rovescia in vista di San Lucchese Una raccolta di contenuti Temi più discussi: CAMPIONATO ITALIANO RALLY CHALLENGER - Scatta il conto alla rovescia per la 110^ Targa Florio; Scatta il conto alla rovescia: tra 100 giorni gli Europei di Canottaggio sul Lago di Varese; Scatta il conto alla rovescia. Meno di 5 anni per fare ’goal’. Ancora troppe disuguaglianze; Targa Florio, conto alla rovescia per l'edizione numero 110: sarà il primo banco di prova del campionato italiano Rally Junior. Scatta il conto alla rovescia: tra 100 giorni gli Europei di Canottaggio sul Lago di VareseIl Comitato Eventi Internazionali ha superato la boa dei cento giorni dall'inizio della competizione continentale alla Schiranna lavorando su logistica e nuove infrastrutture sostenibili ... varesenews.it Targa Florio, conto alla rovescia per l'edizione numero 110: sarà il primo banco di prova del campionato italiano Rally JuniorTra meno di un mese inizieranno le spettacolari prove speciali che si snodano sulle Madonie. Provengono da ogni parte d’Italia i piloti under 28 che comporranno la sestina in corsa per il titolo nel C ... palermotoday.it Succede tutto in meno di dieci minuti: cos'è successo nella semifinale di Champions League - facebook.com facebook Meno di un mese a Torino-Juventus: Maratona sold out, ultimi posti in Family Prosegue forte la prevendita esclusiva per i 35.000 titolari di tessera Cuore Granata: fino a 4 biglietti ciascuno per colorare lo stadio di granata! In caso di esaurimento dei posti x.com