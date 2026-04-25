Poggibonsi | aria di festa Scatta il conto alla rovescia in vista di San Lucchese

A Poggibonsi si avvicina la tradizionale celebrazione di San Lucchese, il patrono della città. La comunità si sta preparando per la festa, che si svolge ogni anno da molti secoli, con eventi e rituali che coinvolgono residenti di tutte le età. L’atmosfera nel centro cittadino si fa di festa, mentre il conto alla rovescia per l’appuntamento si fa sempre più breve.

Conto alla rovescia per la festa più sentita dai poggibonsesi. La città, come ogni anno, accade ormai da secoli, si prepara a rendere omaggio a San Lucchese, l’amato patrono che sembra mettere tutti d’accordo, quelli con il dono della fede e quelli che questo dono non ce l’hanno. La festa del Santo cade il 28 aprile (il giorno della sua morte, avvenuta nel 1260) e quindi il gran giorno è martedì. Come da tradizione alla vigilia saranno accesi i fuochi lungo il torrente Staggia, un rito condiviso con i ragazzi e le ragazze delle scuole, e che viene da lontano. Nei pressi della chiesa di San Giuseppe lunedì alle 21 i rioni accenderanno e faranno bruciare le cataste di legna: luci nella notte, uno spettacolo suggestivo con il supporto della Protezione Civile e della Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi).🔗 Leggi su Lanazione.it

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