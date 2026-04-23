Dal 23 aprile al 6 maggio, Disney+ offre un abbonamento scontato valido per tre mesi, rivolto sia ai nuovi utenti che a chi desidera riattivare un abbonamento scaduto. La promozione è disponibile per un periodo limitato e permette di accedere ai contenuti della piattaforma a un prezzo ridotto. L’offerta si rivolge a chi vuole provare i servizi di streaming o riprendere l’abbonamento interrotto.

Disney+ ha lanciato una promozione a tempo limitato valida dal 23 aprile al 6 maggio, pensata per chi vuole abbonarsi per la prima volta o riattivare un abbonamento scaduto. L’iniziativa permette di accedere alla piattaforma a prezzo ridotto per i primi tre mesi, proprio nel momento in cui il catalogo si arricchisce di alcune delle uscite più attese dell’anno. Non perdere l’occasione: abbonati ora a Disney+ a prezzo scontato e guarda in esclusiva World Wide Mafia, ‘Ndrangheta, la docuserie che svela i segreti dell’organizzazione criminale più potente del mondo. L’offerta è valida solo fino al 6 maggio. I piani disponibili con la promozione sono tre.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Disney+ in offerta: abbonamento scontato per 3 mesi

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