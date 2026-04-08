AT&T ha avviato una promozione che consente di ottenere l’iPhone 17 Pro senza costi iniziali, con un pagamento mensile di 0,00 dollari. L’offerta è soggetta a condizioni specifiche, tra cui la sottoscrizione di un contratto e la permuta di un dispositivo compatibile. La promozione è valida solo per clienti che rispettano determinati requisiti stabiliti dall’azienda.

AT&T ha lanciato un’iniziativa che permette di ottenere l’iPhone 17 Pro a un costo mensile di 0,00 dollari, a patto di soddisfare determinati requisiti contrattuali e di permuta. L’offerta si rivolge a chi desidera l’ultimo modello Apple senza sborsare l’intera cifra iniziale. Il vantaggio economico effettivo è pari a uno sconto di 1.100 dollari, rendendo il dispositivo accessibile a chi accetta le condizioni del provider. Per azzerare la rata mensile, l’utente deve sottoscrivere un accordo di rateizzazione della durata di 36 mesi. Parallelamente, è richiesta l’attivazione di un piano illimitato idoneo e la consegna in permuta di un apparecchio che abbia un valore stimato di almeno 230 dollari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone 17 Pro a 0 dollari: ecco come funziona l’offerta AT&T

Iphone 17 e iphone 17 pro: le migliori custodie scelte tra oltre 50 modelliintroduzione sintetica si analizzano le custodie disponibili per iPhone 17 e iPhone 17 Pro, con attenzione a materiali, protezione e rapporto...

Iphone 17 pro max in alluminio si ammacca anche nelle custodie ecco perchéquesto testo analizza la scelta dei materiali nell’iPhone 17 Pro Max rispetto al modello base, ponendo l’attenzione sull’alluminio impiegato, sulla...

iPhone 17 Pro il più furbo di sempre | Recensione Completa

Temi più discussi: iPhone 17 Pro Max, subito in offerta ad aprile 2026: il prezzo è ottimo (anche 512 GB); Le foto dell'iPhone 17 Pro Max che nessun Android potrà mai scattare; Caviar presenta un iPhone 17 Pro unico con un frammento autentico del dolcevita di Steve Jobs: costa quasi 9.000; Amazon, iPhone 17 Pro crolla di prezzo e sconti all'85%.

iPhone 17 Pro Max verso la Luna: anche lui fa parte della missione Artemis IILa missione Artemis II partita il 2 aprile, quella che prevede il primo sorvolo lunare con equipaggio dai tempi di Apollo 17 (1972), è infatti la prima della NASA in cui gli astronauti hanno potuto ... hdblog.it

Recensione iPhone 17 Pro Max: dopo mesi di utilizzo è davvero il migliore?Dopo mesi di utilizzo intenso, iPhone 17 Pro Max si conferma il miglior iPhone mai realizzato: batteria record, fotocamere eccezionali e prestazioni senza compromessi. Ma non è privo di difetti come p ... tuttotech.net

La Spagna vuole inserire l'aborto in Costituzione: uno dei tanti tasselli di un disegno preciso. Il governo Sánchez ha approvato la proposta ieri. In Senato servono i 3/5: alcuni senatori del Partito Popolare si oppongono, uno spiraglio a cui ci aggrappiamo. x.com

Buongiorno a tutti, dovendo scegliere maratona di Firenze o Pisa Pro e contro Grazie - facebook.com facebook