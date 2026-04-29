Scandalo SPLC | indagine USA su fondi milionari ai gruppi suprematisti

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un’indagine sul Southern Poverty Law Center, un'organizzazione nota per monitorare gruppi suprematisti. L’attenzione si concentra su presunte irregolarità nell’utilizzo di fondi milionari e su accuse di frode e cospirazione. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato a un approfondimento delle attività finanziarie dell’organizzazione. L’indagine è ancora in corso e non sono stati emessi comunicati ufficiali successivi.

? Cosa sapere Il Dipartimento di Giustizia USA indaga il Southern Poverty Law Center per frode e cospirazione.. I fondi milionari sarebbero stati deviati verso otto esponenti legati al Ku Klux Klan.. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato un’indagine per frode bancaria, cospirazione e false dichiarazioni contro il Southern Poverty Law Center, accusando l’organizzazione di aver deviato milioni di dollari verso esponenti legati al Ku Klux Klan. L’inchiesta scuote le fondamenta del monitoraggio degli estremisti negli USA. Secondo quanto riportato dal New York Post, l’ente che dichiara di combattere gli hate groups avrebbe in realtà erogato fondi a otto individui connessi a formazioni radicali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scandalo SPLC: indagine USA su fondi milionari ai gruppi suprematisti Notizie correlate Sabotaggio treni, indagine per terrorismo e attentato ai trasporti. Mit: «Chiederemo danni milionari ai responsabili»La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna una prima comunicazione sul danneggiamento dei cavi dell'Alta Velocità nel nodo ferroviario. Scandalo Epstein: negli Usa avviata l’indagine sul Dipartimento di Giustizia per la gestione dei fileL’ufficio di controllo del Governo Usa ha formalmente aperto un’indagine per fare luce su come il Dipartimento di Giustizia (Doj) ha gestito la...