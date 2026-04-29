Le autorità statunitensi hanno annunciato l’avvio di un’indagine sul Dipartimento di Giustizia riguardo alla gestione dei cosiddetti «Epstein Files». L’ufficio di controllo del Governo ha comunicato di aver aperto formalmente la procedura per verificare le modalità con cui sono stati trattati i documenti relativi allo scandalo Epstein. La verifica si concentra sulle pratiche adottate dal Dipartimento di Giustizia in merito alla pubblicazione e alla conservazione di questi file.

L’ufficio di controllo del Governo Usa ha formalmente aperto un’indagine per fare luce su come il Dipartimento di Giustizia (Doj) ha gestito la pubblicazione dei cosiddetti «Epstein Files». L’inchiesta arriva dopo le accuse bipartisan secondo cui l’amministrazione avrebbe esposto pubblicamente le vittime del miliardario condannato per reati sessuali, proteggendo al contempo i suoi potenti complici: polemiche furenti che hanno portato la procuratrice generale degli Stati Uniti d’America, Pam Bondi, alle dimissioni, all’inizio del mese. A darne notizia è Politico. Avviata l’indagine sulla gestione degli Epstein File s. L’indagine del Government Accountability Office (Gao), l’organo investigativo indipendente del Congresso, è stata richiesta da un gruppo di senatori guidato dal democratico Jeff Merkley.🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Scandalo Epstein: negli Usa avviata l’indagine sul Dipartimento di Giustizia per la gestione dei file

Epstein, online i file del Dipartimento di Giustizia: migliaia di pagine e foto inedite

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