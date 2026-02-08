Sabotaggio treni indagine per terrorismo e attentato ai trasporti Mit | Chiederemo danni milionari ai responsabili

La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna un primo rapporto sul danneggiamento dei cavi dell’Alta Velocità nel nodo ferroviario. Si indaga per terrorismo e attentato ai trasporti. Il Mit ha annunciato che chiederà danni milionari ai responsabili. La polizia sta lavorando per identificare chi ha colpito i cavi e quanto siano stati danneggiati i collegamenti. La situazione mette in allarme le autorità, che temono ripercussioni sui trasporti e sulla sicurezza.

La Digos ha consegnato alla Procura di Bologna una prima comunicazione sul danneggiamento dei cavi dell'Alta Velocità nel nodo ferroviario. I magistrati stanno ancora valutando gli atti ma, secondo quanto si apprende, il fascicolo sarà aperto contro ignoti per le ipotesi di associazione con finalità di terrorismo e attentato alla sicurezza dei trasporti. La comunicazione di reato è assegnata al gruppo specializzato «Terrorismo» della Procura, coordinato dalla procuratrice aggiunta Morena Plazzi e il procedimento vedrà come primo coassegnatario il procuratore capo Paolo Guido. Ordingni e telecamere Le indagini si stanno concentrando sui resti dei dispositivi incendiari, in particolare sull'ordigno che non ha funzionato come previsto.

