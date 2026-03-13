Italiano | L’arbitro è stato troppo permissivo nei confronti di N’Dicka È tedesco l’arbitro magari è abituato a dirigere così

L’arbitro dell’incontro tra Bologna e Roma, valido per l’Europa League, è stato criticato per aver mostrato troppa permissività nei confronti di N’Dicka. La partita si è conclusa con un punteggio di 1-1, dopo il gol di Bernardeschi al 50’ e quello di Pellegrini al 71’, quest’ultimo arrivato su un’azione che ha suscitato discussioni.

L’euroderby di Europa League tra Bologna e Roma è terminato con il punteggio di 1-1: al tiro a giro di Bernardeschi, arrivato al 50’, ha risposto il gol di Pellegrini al 71’, che ha capitalizzato un’azione piuttosto controversa. Nell’episodio, Malen ha toccato Freuler nel tentativo di passare il pallone, poi finito in rete. Per l’arbitro l’intensità del contatto non era tale da annullare il gol. Vincenzo Italiano, ovviamente, non è stato per niente d’accordo. Ecco le sue parole in conferenza stampa. Le parole di Italiano. “L’arbitro è stato troppo permissivo nei confronti di N’Dicka, che spingeva, bloccava le braccia e tirava la maglia di Castro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

