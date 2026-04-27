Nell’ambito di un’indagine riguardante uno scandalo arbitrale, sono stati iscritti nel registro degli indagati altri tre soggetti. Si tratta di persone coinvolte nelle attività legate alle partite oggetto di scrutinio, con il procedimento coordinato dal pubblico ministero di Milano e condotto dal Nucleo di polizia giudiziaria. Al momento, non sono ancora state definite accuse formali nei loro confronti.

Al momento, nell’inchiesta coordinata dal pm di Milano Maurizio Ascione e condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di finanza, sono accusati di ipotesi di concorso in frode sportiva il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni, entrambi autosospesi, oltre agli addetti al Var Rodolfo Di Vuolo e Luigi Nasca, mentre Daniele Paterna è indagato per false informazioni al pm. Origine dell’indagine Si tratta di un unico fascicolo che potrebbe essersi formato anche a seguito della denuncia presentata nel 2024 da un avvocato e tifoso veronese dopo Inter-Verona, gara del gennaio di due anni fa segnata dal caso della gomitata del difensore nerazzurro Bastoni.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Scandalo arbitrale, nuovi indagati: coinvolti Di Vuolo, Nasca e Paterna

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Ma che carino Ceferino! Chissà cosa c'entrano le "squadre italiane", almeno per ora, in uno scandalo arbitrale dove esce il nome di una sola società: quella semmai deve essere colpita ed esclusa, le altre perchè devono pagare le malefatte dei soliti noti x.com