Azzurrini missione compita Ottenuta la promozione matematica | Fatto un bel percorso di crescita

La squadra under 20 ha concluso con successo il suo percorso, ottenendo la promozione matematica. Dopo un campionato caratterizzato da diverse sfide, i giovani calciatori hanno confermato il loro impegno e i progressi fatti lungo la stagione. La promozione rappresenta il risultato di un percorso di crescita, che non è stato semplice e ha richiesto determinazione e continuità. Pensare che raggiungere questa promozione fosse scontato sarebbe un errore.

EMPOLI Pensare che la promozione potesse essere un traguardo da raggiungere con semplicità è un errore da non fare. La retrocessione dello scorso anno maturata dallo spareggio salvezza contro il Bologna rischiava di rappresentare una cocente e duratura delusione. Scacciare via i fantasmi passati e ricominciare lavorando a testa bassa, non c’era altra via e non c’era altro mezzo per poter reagire. "I complimenti vanno innanzitutto al gruppo, al mister Andrea Filippeschi e a tutto lo staff per il traguardo che hanno raggiunto. Era dal 27 maggio dello scorso anno che mi sentivo in debito, avevo la voglia di rimediare", ha detto a promozione ottenuta il responsabile del settore giovanile Federico Bargagna.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Azzurrini, missione compita. Ottenuta la promozione matematica: "Fatto un bel percorso di crescita» Leggi anche: Il Benevento fa festa a Salerno: è promozione matematica in serie B con la vittoria all'Arechi Promozione. L’Acquaviva cala un bel poker. Fiesole annegaACQUAVIVA 4 FIESOLE 2 ACQUAVIVA: Santicioli Guerri, Incenzo (65’ Parricchi), Laudani, Bidini, Pandolfi, Bianchi D’Antonio, Koffi, Cappelli (71’... Colpo corsaro al fotofinish per gli azzurrini nel 26° turno di campionato - facebook.com facebook 3/3 Gli Azzurrini chiudono il Festival Sei Nazioni under 18 da imbattuti #U6N18 x.com