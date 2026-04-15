La giornata del Made in Italy a Palermo Albanese | Intrapreso percorso di crescita e valorizzazione dei giovani

A Palermo si è tenuta la giornata dedicata al Made in Italy, con l’obiettivo di promuovere i prodotti italiani e coinvolgere le nuove generazioni. La manifestazione è stata inaugurata con interventi che hanno sottolineato l’importanza di valorizzare il talento giovanile e sostenere la crescita del settore. La città siciliana ha così aperto un percorso volto a rafforzare l’identità e la tradizione del made in Italy tra i più giovani.