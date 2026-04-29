Sbarco della Solidaire Sospettato di ’scafismo’

Nella giornata di oggi si è assistito all’arrivo della nave Solidaire con a bordo 114 migranti, recuperati in due operazioni di salvataggio avvenute l’11 e il 12 febbraio scorso al largo della Tunisia. I migranti erano stati trovati su due gommoni e un’imbarcazione di legno, e tra loro si trova un sospettato di ’scafismo’. La vicenda si sta sviluppando nel rispetto delle procedure legali previste.

Quei migranti - in totale 114 - erano stati recuperati in due differenti salvataggi realizzati l’11 e il 12 febbraio scorso al largo della Tunisia, mentre si trovavano su due gommoni e un’imbarcazione di legno. Ed erano arrivati sulla nave Solidaire dell’omonima ong argentina, la mattina del 16 febbraio alla banchina della Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna. Tra di loro, secondo l’accusa, c’era anche chi aveva pilotato in un tratto iniziale una delle imbarcazioni di fortuna usate. Si tratta di un 26enne di origine egiziana ora difeso dall’avvocato Cristiana Burdi. Nei giorni scorso si sarebbe dovuto tenere l’incidente probatorio per sentire due passeggeri - due coetanei egiziani - proprio in merito al ruolo dell’indagato: entrambi non si sono tuttavia presentati e così il gip ha rinviato l’udienza a inizio giugno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sbarco della Solidaire. Sospettato di ’scafismo’ Notizie correlate Leggi anche: Arrestato dopo lo sbarco della Solidaire: violazione del divieto di ritorno in Italia per un 25enne Giunta in porto la nave 'Solidaire', partito lo sbarco degli oltre cento migranti a bordoÈ attraccata al porto di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna questa mattina la nave della ong Solidaire che nei giorni scorsi ha tratto in salvo 120... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sbarco della Solidaire. Sospettato di ’scafismo’; Lo sbarco di 75 migranti a Livorno, 5 sono minori non accompagnati. Ecco dove verranno accolti in Toscana; Livorno: arrivata nave Solidaire, a bordo 75 migranti. 5 sono minori. Concluse le operazioni di sbarco della ong Solidaire: sei migranti accolti nelle strutture spezzineLa Spezia – Si sono concluse nel tardo pomeriggio del giorno dell’Epifania, 6 gennaio 2025, le operazioni di sbarco della nave ong Solidaire approdata nel primo pomeriggio al porto della Spezia. Sei ... ilsecoloxix.it Il porto di Livorno ieri ha accolto un nuovo sbarco di persone soccorse nel Mediterraneo. La nave Solidaire ha attraccato con a bordo 75 migranti, tra cui 5 minori non accompagnati, provenienti in prevalenza da Bangladesh, Pakistan ed Egitto. La risposta dell - facebook.com facebook