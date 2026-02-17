Arrestato dopo lo sbarco della Solidaire | violazione del divieto di ritorno in Italia per un 25enne
Un 25enne è stato arrestato ieri a Ravenna dopo essere sbarcato dalla nave dell’ong Solidaire, perché aveva infranto il divieto di ritorno in Italia. Durante i controlli della Questura, gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva già ricevuto un ordine di allontanamento e cercava di rimanere nel paese. Un dettaglio concreto: il suo nome compare tra le persone già identificate come soggetti indesiderati.
Il giovane è accusato di essere rientrato illegalmente nel Paese. Dopo l'arresto è stato portato in carcere Nonostante il provvedimento interdittivo fosse ancora in vigore, il 25enne è rientrato illegalmente nel Paese senza la necessaria autorizzazione del Ministero dell’Interno. Per tale motivo, come previsto dalla normativa di settore, è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, condotto nel carcere di Ravenna a disposizione del Tribunale in attesa di convalida. Sono tutt’ora in corso accertamenti sulla posizione del giovane in ordine ad altre ipotesi di reato previste dal Testo Unico dell'Immigrazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Giunta in porto la nave 'Solidaire', partito lo sbarco degli oltre cento migranti a bordoLa nave 'Solidaire' è arrivata al porto di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna perché ha soccorso 120 migranti nel Mar Mediterraneo.
Ubriachezza molesta e violazione del divieto di ritorno: quattro uomini denunciati dai CarabinieriDurante le festività natalizie, i Carabinieri di Ravenna hanno intensificato i controlli nel territorio, denunciando quattro uomini per ubriachezza molesta e violazione del divieto di ritorno.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Arrivata a Marina di Ravenna la nave Solidaire: a bordo 114 persone; L’ex giocatore del Liverpool Jordon Ibe arrestato all’aeroporto in Inghilterra con l’accusa di aggressione.
Arrestato dopo lo sbarco della Solidaire: violazione del divieto di ritorno in Italia per un 25enneIeri, nell’ambito delle attività di controllo effettuate dal personale della Questura di Ravenna sui migranti sbarcati dalla nave dell'ong Solidaire, finalizzate alla esatta identificazione delle ... ravennatoday.it
Arrestato dopo lo sbarco: violato il divieto di reingressoControlli della Questura di Ravenna sui migranti della nave Solidaire: fermato un 25enne egiziano già destinatario di respingimento disposto dal Questore di Provincia di Agrigento ... ravenna24ore.it
San Felice a Cancello: 23enne arrestato dopo aver aggredito e devastato la casa dei genitori per soldi #sanfeliceacancello #Carabinieri #arresto #aggressione facebook