Arrestato dopo lo sbarco della Solidaire | violazione del divieto di ritorno in Italia per un 25enne

Un 25enne è stato arrestato ieri a Ravenna dopo essere sbarcato dalla nave dell’ong Solidaire, perché aveva infranto il divieto di ritorno in Italia. Durante i controlli della Questura, gli agenti hanno scoperto che l’uomo aveva già ricevuto un ordine di allontanamento e cercava di rimanere nel paese. Un dettaglio concreto: il suo nome compare tra le persone già identificate come soggetti indesiderati.

Il giovane è accusato di essere rientrato illegalmente nel Paese. Dopo l'arresto è stato portato in carcere Nonostante il provvedimento interdittivo fosse ancora in vigore, il 25enne è rientrato illegalmente nel Paese senza la necessaria autorizzazione del Ministero dell’Interno. Per tale motivo, come previsto dalla normativa di settore, è stato arrestato e, su disposizione del pm di turno, condotto nel carcere di Ravenna a disposizione del Tribunale in attesa di convalida. Sono tutt’ora in corso accertamenti sulla posizione del giovane in ordine ad altre ipotesi di reato previste dal Testo Unico dell'Immigrazione.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

