Giunta in porto la nave ' Solidaire' partito lo sbarco degli oltre cento migranti a bordo

La nave 'Solidaire' è arrivata al porto di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna perché ha soccorso 120 migranti nel Mar Mediterraneo. Questa mattina, le persone a bordo sono state fatte scendere e portate nel terminal portuale. La nave della ONG aveva preso il mare alcuni giorni fa per recuperare i migranti, tra cui molte donne e bambini. Ora, le autorità attendono ulteriori istruzioni sul loro destino.

È attraccata al porto di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna questa mattina la nave della ong Solidaire che nei giorni scorsi ha tratto in salvo 120 migranti nelle acque del mar Mediterraneo. Una traversata partita ben cinque giorni fa, con lo sbarco che era inizialmente previsto nella notte fra sabato e domenica. Come spiega Rai News, tuttavia, sarebbe stato necessario uno sbarco di emergenza a Brindisi per far scendere dalla nave una donna di 25 anni, insieme a suo fratello e al figlio di 18 mesi. I tre sono poi stati affidati al pronto soccorso della città pugliese. Questo quindi chiarirebbe il ritardo nell'arrivo della nave a Ravenna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it La nave Ong Solidaire assegnata al porto di Ancona. A bordo 29 migranti La nave Ong Solidaire è stata assegnata al porto di Ancona, portando a bordo 29 migranti. Solidaire ad Ancona, la nave Ong attracca al porto di Ancona con 26 migranti a bordo | VIDEO La nave umanitaria Solidaire è arrivata questa mattina al porto di Ancona, attraccando al molo 19 con 26 migranti a bordo, tra cui sei minori. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: UCEI – Eletta la nuova Giunta - Moked; Nominata la nuova Giunta UCEI; Carmiano, sindaco azzera le deleghe in giunta. E intanto nasce Futuro in Comune; il Consiglio comunale contrario ai traffici di armamenti nel porto di Cagliari: si chiede trasparenza e sicurezza. Consulta del porto, la giunta col vento in poppaPer la costituzione della consulta del porto l’amministrazione comunale procede abbastanza spedito. Ne aveva promesso l’istituzione nel corso durante un’ infuocata assemblea della marineria ... ilrestodelcarlino.it Porto, la Giunta scopre ora i ricorsiMONTE ARGENTARIOColpo di scena a Porto Ercole, la giunta scopre che i ricorsi esistono. Il capogruppo di Svolta Per l’Argentario Marco Nieto (foto) interviene sulle gare all’interno del porto di ... lanazione.it 15/2/26. Porto Tolle. Approvata dalla giunta la convenzione del Comune con la parrocchia di Scardovari per l'utilizzo (20 giorni all'anno per 6.000€ in 2 anni) della sala-teatro recentemente ristrutturata con ben 500.000€(70% dall'8xMille CEI):sala parrocchiale x.com Largo Porto Piccolo e l'uragano Italia. I danni da parte di questa giunta sono incalcolabili. Esempio tutte le piantumarure in Largo Porto Piccolo, abbandonate a se stesse, mezze morte, da un punto di vista economico dovranno essere sradicate perche non più - facebook.com facebook