Colorno scoperto un laboratorio di marijuana in garage | sequestrati droga e 11mila euro

Durante un normale controllo stradale a Colorno, gli agenti della Squadra Mobile hanno scoperto un laboratorio clandestino di marijuana nascosto in un garage. Il proprietario, un uomo di nazionalità italiana, che gestisce anche un’attività florovivaistica, è stato denunciato. Sequestrati droga e 11mila euro in contanti.

Un controllo stradale si è trasformato in una vasta operazione antidroga a Colorno. La Squadra Mobile della Questura ha individuato e denunciato un uomo di nazionalità italiana, titolare di un'attività florovivaistica, trovato in possesso di un vero e proprio laboratorio per la coltivazione.

