Ferrara set di un film con Abatantuono | tra osterie d’epoca e un passato da brigante rivive la città

La città di Ferrara si prepara a tornare sul grande schermo con le riprese del film “Il Malloppo”, che vede come protagonista Diego Abatantuono. Durante le riprese, alcune osterie d’epoca e scorci del passato da “brigante” vengono riportati in vita, creando un’atmosfera unica tra le vie della città. La produzione ha scelto Ferrara come sfondo naturale, portando in scena un’immagine diversa ma reale della città. Gli abitanti assistono con curiosità alle riprese che trasformano le strade in un set a cielo aperto.

Ferrara si trasforma in un set cinematografico a cielo aperto, accogliendo le riprese della commedia “Il Malloppo” che vede protagonista Diego Abatantuono. Le location della città, dal Parco Massari al Castello Estense, passando per il centro storico, sono state scelte per dare vita alla storia di un ex rapinatore che tenta di rifarsi una vita aprendo un’osteria, ma si ritrova inevitabilmente a fare i conti con il proprio passato. L’iniziativa, sostenuta da Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Ferrara, non solo porta un’importante vetrina culturale ed economica per la città, ma contribuisce anche alla valorizzazione del suo patrimonio storico-artistico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Ferrara Set

A Ferrara si gira il nuovo film ‘Malloppo’ con Diego Abatantuono.

Ferrara si prepara ad accogliere le riprese del nuovo film

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ferrara Set

Argomenti discussi: Ferrara tra i set principali de Il Malloppo, il nuovo film con Abatantuono; Ciak, si gira in città. Al via al Parco Massari le riprese del film con Abatantuono e Angioni; Ciak si gira, il Castello Estense di Ferrara set del film ‘Il Malloppo’; Il Malloppo è in arrivo a Ferrara e a Tresignana.

Si gira il ‘Malloppo’ a Ferrara. Con Diego Abatantuono è tutto un film: i luoghi dei ciakPrime riprese al parco Massari e in centro. L’attore ex rapinatore gentile ... msn.com

Ciak si gira, il Castello Estense di Ferrara set del film ‘Il Malloppo’La città è tra i set principali della nuova commedia di Volfango De Biasi interpretata da Diego Abatantuono, Mago Forest e Max Angioni ... msn.com

, ! Per il film Bestiario D’amore di Davide Mardegan si cercano bambini/e e ragazzi/e 10 / 16 anni. Le riprese si terranno in Emilia-Romagna, nella provincia di Ferrara, dalla primavera del 2026. Il lavoro è retribuito. Ca facebook