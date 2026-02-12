Pisa-Milan arbitro Fabbri | i precedenti con le due squadre Ecco chi c’è al VAR

Venerdì sera si gioca Pisa-Milan, una sfida importante per la 25ª giornata di Serie A. L’arbitro scelto è Michael Fabbri di Ravenna, nato nel 1983. Fabbri ha già diretto incontri tra le due squadre in passato e questa volta sarà assistito dal VAR. La partita si svolgerà alle 20:45 alla 'Cetilar Arena' e i tifosi sono già in attesa di vedere come andrà.

Sarà Michael Fabbri, classe 1983, della sezione A.I.A. di Ravenna, a dirigere Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena' di Pisa. L'arbitro Fabbri sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale e Matteo Passeri. Il quarto uomo del match tra i nerazzurri di Oscar Hiljemark e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Marco Piccinini. Infine, al V.A.R., per Pisa-Milan, designato Gianluca Aureliano, che sarà assistito nel suo compito da Marco Serra. Finora Fabbri ha incontrato il Pisa per 2 volte nella sua carriera, con uno 'score' di un pareggio e una sconfitta.

