Esodo ’47 | La Gita riscopre la memoria di una bambina tra foibe e profughi Un podcast per non dimenticare

Un podcast intitolato “La Gita” ricorda l’esodo giuliano-dalmata attraverso le parole di Alida, una bambina di cinque anni che nel 1947 ha dovuto lasciare la sua casa a Pola. Disponibile su Radio 24, il racconto mette in luce le sofferenze di chi ha vissuto quegli anni di profughi e fughe forzate, mantenendo vivo il ricordo di un passato difficile.

Un podcast, “La Gita”, prodotto da 24 Ore Podcast e disponibile su Radio 24, ripercorre l’esodo giuliano-dalmata attraverso la testimonianza diretta di Alida, una bambina di cinque anni nel 1947 costretta a lasciare la sua casa a Pola. Il lavoro di Alessandro Casale, disponibile in sei episodi, mira a restituire voce e dignità a una pagina dolorosa e a lungo rimossa della storia italiana, in occasione del Giorno del Ricordo. Il podcast si presenta come un’immersione nel vissuto di una famiglia, ma anche come una ricostruzione di una memoria collettiva cancellata. Alida, oggi madre dell’autore, racconta di quel momento in cui le viene annunciato che sta per intraprendere una “gita”, ignara che si trattasse di un addio definitivo alla sua terra natale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante le celebrazioni del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, 24 Ore Podcast ha presentato “La Gita”, un episodio che racconta l’esodo giuliano-dalmata attraverso gli occhi di una bambina profuga.

La Gita, un podcast che racconta l’esodo giuliano-dalmata attraverso la voce di una bambina profugaIn occasione delle celebrazioni del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, istituito per non dimenticare i massacri delle foibe, 24 Ore Podcast presenta La Gita, un lavoro di Alessandro Casale ... msn.com

24Ore Podcast presenta La Gita, la memoria dell’esodo raccontata dalla voce di una bambinaIn occasione del Giorno del Ricordo del 10 febbraio, 24 Ore Podcast presenta La Gita. Storia di un esodo, il nuovo podcast di Alessandro Casale, in uscita mercoledì 4 febbraio. Disponibile sul sito e ... fm-world.it

Nel ventre della Clementina, dove centinaia di profughi vivevano senza porte né intimità: il “cane da guardia” che terrorizzava i bambini, l’uomo spretato, Silvano e la donna dai capelli ossigenati. Ascolta la puntata di “La gita, storia di un esodo”: shorturl.at/Km x.com

*_©Angelo Antonio Messina Il 10 febbraio, giorno del Ricordo, rappresenta un momento significativo per riflettere su una delle pagine più dolorose della storia italiana: l'esodo giuliano-dalmata e i massacri delle foibe. In questa cornice, il podcast "La Gita", rea facebook