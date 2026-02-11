Follia in ospedale a Sassari uomo chiede di fare una telefonata e scaglia un masso contro la porta

Un uomo ha scagliato un masso contro la porta di un ospedale a Sassari. La scena si è svolta ieri, quando ha chiesto di fare una telefonata e poi, improvvisamente, ha lanciato il masso contro la porta, rischiando di ferire persone che si trovavano dentro. La polizia è intervenuta e lo ha arrestato sul posto. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’episodio ha creato scompiglio tra pazienti e operatori sanitari.

Eseguito a Sassari un arresto per danneggiamento aggravato in seguito a un episodio avvenuto nei giorni scorsi presso il Padiglione Materno Infantile delle Cliniche di San Pietro dell’AOU. Un uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver scagliato un masso contro la porta d’ingresso della struttura sanitaria, mettendo a rischio la sicurezza di pazienti e personale. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di ristabilire l’ordine e garantire la tutela degli utenti. La dinamica dei fatti Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di alcuni giorni fa, quando il personale delle Volanti della Questura di Sassari è stato chiamato a intervenire presso il Padiglione Materno Infantile delle Cliniche di San Pietro dell’AOU. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Follia in ospedale a Sassari, uomo chiede di fare una telefonata e scaglia un masso contro la porta Approfondimenti su Sassari Ospedale "Maltrattava la compagna e la scaglia contro una porta": condannato dopo dieci anni "Maltratta la compagna e la scaglia contro una porta": condannato dopo dieci anni Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sassari Ospedale Argomenti discussi: Follia a Olbia, è grave il vigilante ferito con una forbiciata al collo; Follia a Cremona. Petardo in campo: arrestato un 19enne; I ritratti dei folli: quando Géricault diede un volto alla follia; Violenza al pronto soccorso. Aggrediti 2 infermieri, un arresto. Follia in ospedale a Sassari, uomo chiede di fare una telefonata e scaglia un masso contro la portaEseguito a Sassari un arresto per danneggiamento aggravato in seguito a un episodio avvenuto nei giorni scorsi presso il Padiglione Materno Infantile delle Cliniche di San Pietro dell’AOU. Un uomo, ... virgilio.it Follia a Termini Imerese (PA), misura la pressione e poi prende a pugni l’infermieraI Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato un pregiudicato di 60 anni, per lesioni personali aggravate nei confronti del personale sanitario. ilsicilia.it Follia e spettacolo a Pomezia: l'UniPomezia stende L'Aquila, Buchel finisce in ospedale - facebook.com facebook Geografie della follia. L’ex Ospedale #Psichiatrico di Rieti tra spazio e memoria una piantina dell’installazione multimediale HI – Human Interface presso il Laboratorio Museo #SaluteMentale della ASL di #Rieti x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.