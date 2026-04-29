Sassari ricerche verso il mare | svanito il 53enne con Alzheimer

A Sassari, un uomo di 53 anni con diagnosi di Alzheimer è scomparso il 20 aprile in via Monti Furru. La famiglia ha segnalato la sua assenza alle autorità, che stanno conducendo le ricerche nel tentativo di rintracciarlo. La scomparsa ha suscitato attenzione tra i residenti e le forze dell’ordine stanno monitorando diverse zone della città. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

? Cosa sapere Angelo Griffo, 53enne con Alzheimer, scomparso a Sassari il 20 aprile in via Monti Furru.. Le ricerche si concentrano tra Platamona e la marina di Sorso dopo otto giorni.. Otto giorni di silenzio e una ricerca che si sposta verso il litorale: Angelo Griffo non torna a casa e la sua famiglia vive un calvario che sembra non avere fine. Il 53enne, molto conosciuto tra le strade di Sassari, è scomparso da quando è stato l’ultimo caso il 20 aprile intorno alle ore 11 in via Monti Furru. Da quel momento, l’uomo è svanito nel nulla, lasciando dietro di sé solo un vuoto enorme e una preoccupazione costante per la sua salute. Angelo Griffo soffre infatti da qualche tempo di una forma di Alzheimer precoce, una patologia che compromette gravemente la capacità di orientarsi nello spazio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, ricerche verso il mare: svanito il 53enne con Alzheimer Notizie correlate Leggi anche: Ricerche anche in mare del 53enne pugliese disperso per il crollo del ponte in Molise Domenico Racanati, di Bisceglie Leggi anche: Pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: ricerche anche in mare Domenico Racanati, 53enne di Bisceglie Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: La Sardegna verso il 2030: pronti i nuovi scenari per il Piano energetico regionale; Anticiclone sull’Italia, tempo stabile fino al 25 aprile e temperature in aumento: 27 gradi in Sardegna. A Sassari ultima tappa del tour delle attività di Sardegna Ricerche. Il vicepresidente Meloni: Saremo un laboratorio di innovazioneSassari, 4 luglio 2025 - Questa mattina a Sassari ultima tappa del tour delle presentazioni delle attività che Sardegna Ricerche è chiamata a realizzare nel quadro del Programma Regionale Fesr (Fondo ... regione.sardegna.it Ricerca e innovazione con il Fondo d'investimento Spoke4FinUn fondo regionale per sostenere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione a vantaggio delle sistema imprenditoriale della Sardegna. È il Fondo di Investimento Spoke4Fin, presentato oggi nella sede ... ansa.it Secondo le accuse la donna, dal 2009 al 2023, avrebbe mandato alla giovane circa 14mila messaggi di insulti e minacce #Sassari - facebook.com facebook #Sassari, lavori delle squadre di #Abbanoa in corso in via Satta Branca, nell'incrocio tra via Saffi e piazza Sant'Antonio e sulla s.v. Li Giosi Nobi, ad #Alghero in via Morandi, piazza Santa Croce e in località Sa Segada sulla s.v. Paris Giega e sulla Strada Barba x.com