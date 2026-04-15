Ricerche anche in mare del 53enne pugliese disperso per il crollo del ponte in Molise Domenico Racanati di Bisceglie
Da due settimane, le operazioni di ricerca sono in corso per trovare Domenico Racanati, un uomo di 53 anni di Bisceglie disperso dopo il crollo di un ponte in Molise. Le ricerche si sono allargate anche alle acque al largo, coinvolgendo squadre specializzate e mezzi navali. La scomparsa dell’uomo ha suscitato particolare attenzione tra le autorità e i soccorritori, che continuano a cercare tracce in diverse zone.
Sono due settimane che Domenico Racanati è disperso. Le ricerche del 53enne di Bisceglie sono state estese al mare, al largo. Domenico Racanati era a bordo della sua auto la mattina del 2 aprile quando il ponte sul fiume Trigno, in territorio di Montenero di Bisaccia, crollò. L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it
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