Sassari il monumento al degrado | un WC tra i rifiuti scuote la città

A Sassari un sanitario abbandonato tra i rifiuti ha attirato l’attenzione il 25 aprile, suscitando critiche e discussioni nella città. L’episodio si inserisce in un quadro di difficoltà nella gestione dei rifiuti, con Sassari che fatica a raggiungere il 65% di raccolta differenziata. La presenza del sanitario tra i rifiuti mette in evidenza problemi di decoro e di controllo nel settore della nettezza urbana.

? Cosa sapere Un sanitario abbandonato tra i rifiuti a Sassari scatena polemiche il 25 aprile.. L'episodio evidenzia le difficoltà di Sassari nel raggiungere il 65% di raccolta differenziata.. Un sanitario abbandonato tra i rifiuti vicino ai mastelli della raccolta differenziata a Sassari ha scatenato l’indignazione dei cittadini il 25 aprile, portando a una reazione virale sul web che definisce l’episodio come un monumento aperto alla maleducazione. La fotografia del water lasciato in mezzo ai rifiuti è circolata rapidamente sui social, in particolare all’interno del gruppo digitale Segnala a Sassari, dove la segnalazione ha ricevuto un riscontro immediato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, il “monumento” al degrado: un WC tra i rifiuti scuote la città Notizie correlate Parma, degrado in via Verdi: l’allarme rifiuti scuote il centro? Cosa sapere La deputata Cavandoli segnala accumuli di rifiuti in via Verdi a Parma. Leggi anche: Via Maioni, tra rifiuti e fango: il degrado resiste anche sotto la pioggia Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sassari celebra Sa Die: programma e visite ai monumenti per il 230°; 25 aprile, Sassari festeggia la Liberazione: grande partecipazione al corteo, festa in piazza fino a mezzanotte; Visite guidate, rappresentazioni itineranti e concerto a Sassari per Sa Die de Sa Sardigna; Sa Die de sa Sardigna: a Sassari Primavere Sarde racconta la rivoluzione di Angioy. Monumenti Aperti, al via la maratona di maggio: riflettori su Sassari e MarmillaDopo il record di visitatori nell’anteprima a Cagliari, parte il programma regionale della trentesima edizione della manifestazione. Dopo il record storico di 120mila visite registrate a Cagliari, Mon ... sardiniapost.it Monumenti Aperti torna a Sassari il 2 e 3 maggioSassari. Monumenti Aperti fa tappa a Sassari sabato 2 e domenica 3 maggio con 48 siti visitabili, sette novità, quattro percorsi tematici e itinerari mai aperti prima. La città aderisce con entusiasmo ... sassarinotizie.com Sassari, a processo con l’accusa di essere un falso cieco: «Si muove a memoria». Assolto x.com #Sassari, i finanzieri lo hanno filmato mentre guardava l'orologio e leggeva i cartelli. Ma per la corte il fatto non sussiste. Ecco perché - facebook.com facebook