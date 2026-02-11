Via Maioni tra rifiuti e fango | il degrado resiste anche sotto la pioggia

La strada tra Qualiano e Villaricca si presenta in condizioni pietose. La pioggia non fa che peggiorare la situazione, trasformando il tratto in una mulattiera di fango e rifiuti abbandonati. La gente che passa lì ogni giorno si lamenta per il degrado, mentre le istituzioni sembrano lontane dal intervenire. La strada, che dovrebbe essere un collegamento, appare ormai un accumulo di sporcizia e incuria.

Il tratto di confine tra Qualiano e Villaricca si trasforma in una mulattiera: rifiuti speciali, manto stradale inesistente e disinteresse istituzional e. Il ritorno sul luogo del degrado. L’otto febbraio scorso avevamo già documentato la situazione disastrosa di via Maioni, strada al confine tra Qualiano e Villaricca. Un’arteria marginale, sì, ma non per questo meno importante per chi la percorre ogni giorno. Oggi, con la pioggia che batte incessante, siamo tornati per mostrare ciò che accade quando a un manto stradale inesistente si aggiungono fango, melma e rifiuti. Il risultato è un quadro ancora più desolante del precedente. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

La questione del degrado sotto il viadotto della SP1 si è finalmente risolta.

La strada di campagna di via Maioni a Qualiano si riempie di rifiuti di ogni tipo, anche speciali.

