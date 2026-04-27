Parma degrado in via Verdi | l’allarme rifiuti scuote il centro

A Parma, via Verdi, nel centro storico, si sono verificati accumuli di rifiuti che hanno attirato l’attenzione. La deputata Cavandoli ha segnalato la presenza di spazzatura vicino all’ecostazione, sollevando preoccupazioni sullo stato di pulizia e sulla gestione del decoro urbano in quella zona. La situazione ha suscitato reazioni tra residenti e commercianti, mentre le autorità competenti sono state chiamate a intervenire.

? Cosa sapere La deputata Cavandoli segnala accumuli di rifiuti in via Verdi a Parma.. Il degrado vicino all'ecostazione solleva critiche sulla gestione del decoro nel centro storico.. In via Verdi a Parma, la deputata Cavandoli segnala un accumulo persistente di rifiuti che compromette il decoro di una delle zone più frequentate del centro storico, proprio a breve distanza da un’ecostation. La questione sollevata dalla esponente della Lega tramite i canali social mette in luce una criticità legata alla gestione dei rifiuti in un punto nevralgico della città. Cavandoli ha denunciato come, nonostante siano trascorsi i festeggiamenti per la Liberazione, le strade del nucleo urbano presentino ancora cumuli di spazzatura difficili da ignorare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma, degrado in via Verdi: l’allarme rifiuti scuote il centro Notizie correlate Leggi anche: Rifiuti abbandonati: allarme degrado e inciviltà Rifiuti e degrado a parma: "Il Comune ammette zero controlli nel 2025 e nega ai cittadini i dati gps"Il 19 gennaio 2026 abbiamo presentato un’istanza di accesso agli atti per fare chiarezza sulla gestione della raccolta rifiuti e sul crescente... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Oltretorrente, la protesta: Aggressioni, spaccio, baby gang e alcolici fuori controllo, siamo stanchi di vivere nella paura; Protestano i ‘fantasmi’ di via Einaudi: Il vero degrado è l’abbandono; Il giardino di via Curina nel degrado: 20 anni senza manutenzione; La denuncia di un cittadino di Montesilvano: Via Andromeda una giungla tra erbacce e potature mai fatte [FOTO]. Degrado alla palazzina di via Parma: Servono interventi con urgenzaLe condizioni di degrado e insicurezza nella palazzina residenziale pubblica in via Parma, segnalate dai residenti attraverso una diffida, sono al centro dell’attenzione del Partito Democratico. Il ... lanazione.it Nel video mostrato dall’AGI si evince come Paterna si volta verso qualcuno che è “fuori campo”: non si vede chi è, ma il labiale del VAR di Udinese-Parma è chiaro. Vi spieghiamo perché non si può fare e quali sono state le modifiche introdotte all’inizio di que x.com Nicolussi Caviglia è tutto del Parma . Incassa anche la Juve. - facebook.com facebook