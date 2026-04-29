Sassaiola contro le vetrate della scuola Castagnolo | indagati tre minorenni

Nella notte, tre minorenni sono stati iscritti nel registro degli indagati dopo aver lanciato pietre contro le vetrate della scuola Castagnolo - Esseneto, danneggiando le finestre dell'edificio. L'episodio si è verificato dalla scalinata dell'istituto, coinvolgendo diverse parti della struttura. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per accertare le responsabilità e ricostruire la dinamica dei fatti.

In piena notte, una sassaiola dalla scalinata contro le vetrate dell'istituto comprensivo Castagnolo - Esseneto. Una donna sente il rumore, si affaccia, riprende tutto col cellulare e chiama la polizia. Ora cinque ragazzi rischiano il processo.Il pm Gaetano Guardì della Procura del tribunale per.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: Paura a Scampia: alunno ferito alla gamba nei bagni della scuola, indagati due minorenni Sassaiola contro treni e stazione: tre giovani nei guai a ChiavennaAmmonta a oltre 60mila euro il conto dei danni provocati la sera del 14 aprile 2026 alla stazione ferroviaria di Chiavenna, dove alcuni lanci di...