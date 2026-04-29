Sasco che spettacolo È medaglia di bronzo

Al primo campionato italiano under 13 femminile di hockey su pista nella storia della società, la Rotellistica Sasco Scandianese ha conquistato una medaglia di bronzo. La squadra ha ottenuto il terzo posto, mentre l’Ama Correggio ha vinto la poule di consolazione, terminando al quinto posto e aggiudicandosi la Coppa Skate Italia. La competizione si è svolta di recente e ha visto le due squadre protagoniste in diverse fasi del torneo.

Un’enorme soddisfazione: al primo campionato italiano under 13 femminile nella storia dell’hockey su pista, la Rotellistica Sasco Scandianese vince la medaglia di bronzo, mentre l’ Ama Correggio vince la poule di consolazione, finendo quinta e aggiudicandosi la Coppa Skate Italia. La Rotellistica è seconda nel girone A e in semifinale perde 5 a 2 dal Novara con reti di Iacono e Serena Pascarella, ma il capolavoro arriva nella finale per il terzo e quarto posto contro le padrone di casa del Follonica. Le ragazze di Iacopo Vivi vanno sul 2 a 0 con De Francesco e Iacono, poi il Follonica reagisce nonostante la grande prestazione del portiere scandianese Barbieri: sul 2 a 2 si va ai tiri di rigore e qui, sui dieci tiri delle due squadre, segna solo Virginia Iacono, 9 anni a settembre, con un tiro diagonale all’incrocio dei pali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sasco, che spettacolo. È medaglia di bronzo Notizie correlate Olimpiadi di Cortina, l'azzurro Fischnaller medaglia bronzo nello slittino: ottava medaglia per l'ItaliaDominik Fischnaller medaglia di bronzo nello slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Goggia, un bronzo che porta nella leggenda: “La medaglia che mi mancava”La bergamasca è terza sull’Olympia delle Tofane: “Sarebbe potuta andare meglio, ma tre medaglie in tre olimpiadi di discesa libera… Il tricolore per...