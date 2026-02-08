Dominik Fischnaller conquista il bronzo nello slittino a Milano Cortina 2026. È la sua ottava medaglia olimpica per l’Italia, che continua a portare a casa medaglie in questa edizione. Fischnaller ha concluso la gara con un ottimo risultato, confermando la sua esperienza e il suo talento. La sua medaglia si aggiunge alle altre già vinte dagli azzurri, dando grande soddisfazione alla squadra italiana.

Dominik Fischnaller medaglia di bronzo nello slittino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Terzo dopo le prime due run, svolte nella giornata di ieri, e terzo dopo la terza e la quarta heat, il 32enne carabiniere di Bressanone termina alle spalle del tedesco Max Langenhan, oro in 3'31"191, e dell’austriaco Jonas Mueller, argento in 3'31"787. Si ferma sul 3'32"125 il tempo di Fischnaller, che chiude a 0"934 da Langenhan e conquista la seconda medaglia olimpica della carriera, dopo il bronzo ai Giochi di Pechino 2022. Quella di Fischnaller è l’ottava medaglia della spedizione azzurra alle Olimpiadi di Milano Cortina, dopo l’oro di Lollobrigida (pattinaggio velocità), gli argenti di Franzoni (sci alpino) e del biathlon (staffetta mista) e i bronzi di Goggia (sci alpino), Paris (sci alpino), Lorello (pattinaggio velocità) e Dalmasso (snowboard). 🔗 Leggi su Feedpress.me

Olimpiadi di Cortina, l'azzurro Fischnaller medaglia bronzo nello slittino: ottava medaglia per l'Italia

Dominik Fischnaller torna a salire sul podio ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

Domink Fischnaller sale sul podio con il bronzo nello slittino singolo.

