Goggia un bronzo che porta nella leggenda | La medaglia che mi mancava

Sofia Goggia conquista il bronzo a Milano-Cortina e si aggiunge alla lista delle grandi campionesse olimpiche. Dopo aver vinto oro e argento in passato, la skiarista italiana mette in bacheca anche questa medaglia, completando così il suo trittico di podi olimpici in discesa libera. La sua vittoria arriva nel momento in cui il pubblico italiano le dedica un applauso caloroso, e Goggia si mostra soddisfatta, dicendo che questa medaglia “le mancava”.

Oro, argento, bronzo. Pyeongchang, Pechino e poi Milano-Cortina. La sua Cortina. Sofia Goggia completa il trittico di medaglie olimpiche in discesa libera, timbrando anche l’edizione del 2026 come già aveva fatto nelle due precedenti. Ogni olimpiade invernale, una medaglia in più da mettere in bacheca. leggi anche. Olimpiadi Sofia, è bronzo! Goggia terza in discesa libera a Cortina dietro a Johnson e Aicher. Certo, l’ambizione che trascina i campioni la porta ad avere qualche rimpianto una volta giunta all’arrivo, perché sentiva l’oro nelle sue corde. E lo ha ammesso nel post-gara, raccontando le sue impressioni: la prima parte con un errore di traiettoria è stata condizionante.🔗 Leggi su Bergamonews.it

