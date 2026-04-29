SAS sfida l’IA generalista | 1 miliardo per l’intelligenza specialistica

Una società leader nel settore tecnologico ha annunciato un investimento di un miliardo di dollari in intelligenza artificiale focalizzata su aree regolamentate. L’obiettivo è sviluppare soluzioni di intelligenza artificiale specializzate, distinguendosi dall’IA generalista. Questo investimento mira a rafforzare la capacità di rispondere alle esigenze di settori con normative stringenti, come quello sanitario e finanziario. La decisione rappresenta una delle mosse più significative nel campo dell’IA applicata a contesti regolamentati.

? Cosa sapere SAS investe un miliardo di dollari in intelligenza artificiale specialistica per i settori regolamentati.. La strategia punta a superare i modelli generalisti con soluzioni verticali entro il 2026.. SAS investe un miliardo di dollari per integrare l’intelligenza artificiale agentica nei settori regolamentati, presentando a Innovate 2026 soluzioni verticali capaci di superare i limiti dei modelli linguistici generalisti. L’annuncio strategico mira a colmare il divario tecnologico che oggi penalizza l’uso dell’IA in ambiti ad alta complessità di dominio. Mentre gli assistenti basati su modelli orizzontali faticano a operare dove la precisione è fondamentale, SAS punta tutto sulla specializzazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - SAS sfida l’IA generalista: 1 miliardo per l’intelligenza specialistica Notizie correlate Un miliardo per l’IA europea: la sfida di AmiUn miliardo di euro è stato già stanziato per dare il via alla sfida lanciata dalla startup Ami, fondata in Francia dallo scienziato Yann LeCun. Singapore punta sull’intelligenza artificiale: nella Finanziaria 2026 oltre un miliardo per l’innovazioneSingapore accelera sull’intelligenza artificiale e la colloca al centro della propria strategia di sviluppo.