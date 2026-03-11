Un miliardo per l’IA europea | la sfida di Ami

Una startup francese, fondata dallo scienziato Yann LeCun, ha annunciato una sfida nel campo dell’intelligenza artificiale europea e ha già ottenuto un finanziamento di un miliardo di euro per avviare il progetto. La cifra rappresenta un investimento significativo, destinato a sostenere lo sviluppo di tecnologie avanzate in questo settore. La notizia è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale.

Un miliardo di euro è stato già stanziato per dare il via alla sfida lanciata dalla startup Ami, fondata in Francia dallo scienziato Yann LeCun. L'obiettivo dichiarato non è solo la creazione di nuovi algoritmi, ma lo sviluppo di modelli capaci di comprendere il mondo reale, posizionando l'Europa come protagonista nella corsa globale all'intelligenza artificiale. La notizia arriva nel momento in cui l'Unione Europea cerca di definire un ruolo autonomo rispetto ai colossi tecnologici statunitensi e cinesi. Il progetto, guidato da una figura chiave del settore, promette di ridefinire le priorità della ricerca europea verso una IA più radicata nella realtà fisica e sociale.

L'Europa ha un campioncino dell'IA, la sfida di Ami parte con un miliardoInvestimento record sulla startup fondata in Francia da Yann LeCun, ex capo scienziato di Meta. Obiettivo: sviluppare modelli che comprendano il mondo reale

AMI Labs: 1,03 miliardi per i world models di LeCunLa raccolta di 1,03 miliardi colloca AMI Labs tra i maggiori round di raccolta fondi per AI nel 2026, confermando l'interesse verso approcci alternativi agli LLM. In Europa, competitori come SpAItial ...