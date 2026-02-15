Singapore punta sull’intelligenza artificiale | nella Finanziaria 2026 oltre un miliardo per l’innovazione

Singapore ha deciso di investire oltre un miliardo di dollari nella tecnologia dell’intelligenza artificiale per la Finanziaria 2026, puntando a rafforzare il settore fintech e migliorare i servizi pubblici. La scelta deriva dalla volontà di rendere il paese un hub digitale all’avanguardia, creando nuove opportunità di lavoro e innovazione.

Singapore accelera sull’intelligenza artificiale e la colloca al centro della propria strategia di sviluppo. Presentando il Budget 2026, il Primo Ministro Lawrence Wong ha indicato l’IA come pilastro fondamentale della crescita nazionale, annunciando uno stanziamento di oltre 1 miliardo di dollari di Singapore entro il 2030 per rafforzare ecosistema tecnologico e infrastrutture dedicate. L’obiettivo è chiaro: trasformare la città-Stato in un hub globale dell’innovazione, capace di attrarre investimenti, talenti e imprese ad alto contenuto tecnologico in un contesto economico sempre più competitivo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

