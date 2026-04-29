Il tecnico della squadra ha espresso insoddisfazione per le condizioni dello stadio, chiedendo un intervento del presidente della società. La vittoria in Coppa Italia, ottenuta dopo la partita di Bergamo, non ha evitato un problema più grande legato alla partecipazione dei tifosi. La squadra si trova in una situazione di isolamento, con i supporter che hanno deciso di non seguire più le partite in casa.

Altro che gioia per la finale di Coppa Italia conquistata dopo la battaglia di Bergamo, il nodo è un altro: lo sciopero dei tifosi, la Lazio è sola. Anche lunedì sera contro l'Udinese l'Olimpico era deserto, circa novemila gli ingressi ai tornelli dello stadio, un piccolo ma sostanziale passo indietro rispetto ai 12.000 contro il Parma. In pratica la quasi totalità dei 30.000 abbonati hanno sposato lo sciopero a oltranza dei gruppi organizzati contro il presidente Lotito. Chi sperava che il fronte, col passare delle settimane si rompesse, ha avuto una cocente delusione. Non sono soltanto gli ultras, la contestazione contro l'attuale società è totale, colpisce ogni livello, curva, distinti e anche le tribune.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sarri: stadio deprimente, Lotito intervenga per la Lazio

SARRI SOTTO LA CURVA NORD LAZIO MILAN 1-0

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