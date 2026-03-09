Lazio parla Sarri nel pre gara | Lo stadio vuoto è brutto triste deprimente avvilente e penso che sia arrivato il momento di fare qualcosa
Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di DAZN alla vigilia della partita contro il Sassuolo di Grosso, in programma per la 28ª giornata di Serie A 2025-2026. Durante l'intervento, ha descritto l’atmosfera dello stadio vuoto come brutta, triste e deprimente, aggiungendo che è arrivato il momento di fare qualcosa per cambiare questa situazione.
Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Mercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa Calciomercato Napoli, grandi manovre per l’estate! Ecco chi è l’obiettivo dei partenopei, le ultimissime Lazio, parla Sarri nel pre gara: «Lo stadio vuoto è brutto, triste, deprimente, avvilente e penso che sia arrivato il momento di fare qualcosa» Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Wolfsburg, ufficiale il ritorno di Hecking sulla panchina biancoverde dopo 10 anni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Articoli correlati
Udinese Lazio, Marusic nel pre-gara: «Gara complicata, ma penso che la squadra possa fare una cosa»Manca sempre meno al calcio d’inizio di Udinese–Lazio, match valido per la diciottesima giornata di Serie A e ultima gara del 2025.
Leggi anche: Lazio-Genoa in campo nel deserto, lo stadio Olimpico è vuoto
Sarri dopo Hellas Verona-Lazio: Stagione difficile, cerchiamo di creare una base
Tutti gli aggiornamenti su Lazio parla Sarri nel pre gara Lo...
Temi più discussi: Lotito attacca, Sarri risponde: è scontro sul mercato della Lazio; Sarri: Lazio, situazione chiara, serve tanta pazienza. Contro l'Atalanta per l'orgoglio; Lazio, sfida all’Atalanta nell’Olimpico vuoto. Sarri: Per noi è l’anno zero; Torino - Lazio finisce 2-0, Sarri resta fermo al decimo posto.
Lazio, Sarri: Stadio vuoto è brutto, triste e deprimente. È il momento che la società faccia qualcosaSarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match contro il Sassuolo allo stadio Olimpico. Ecco le sue parole ... gianlucadimarzio.com
Lazio, Sarri a Dazn: Lo stadio vuoto è triste, la società deve fare qualcosaMaurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio di Lazio - Sassuolo per presentare la sfida. Ecco di seguito le parole del tecnico biancoceleste. lalaziosiamonoi.it
Un crocifisso ricoperto di pelle umana in una chiesa del Lazio - facebook.com facebook
Lazio-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com