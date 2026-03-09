Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha parlato ai microfoni di DAZN alla vigilia della partita contro il Sassuolo di Grosso, in programma per la 28ª giornata di Serie A 2025-2026. Durante l'intervento, ha descritto l’atmosfera dello stadio vuoto come brutta, triste e deprimente, aggiungendo che è arrivato il momento di fare qualcosa per cambiare questa situazione.

Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Mercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa Calciomercato Napoli, grandi manovre per l’estate! Ecco chi è l’obiettivo dei partenopei, le ultimissime Lazio, parla Sarri nel pre gara: «Lo stadio vuoto è brutto, triste, deprimente, avvilente e penso che sia arrivato il momento di fare qualcosa» Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Wolfsburg, ufficiale il ritorno di Hecking sulla panchina biancoverde dopo 10 anni. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Lazio, parla Sarri nel pre gara: «Lo stadio vuoto è brutto, triste, deprimente, avvilente e penso che sia arrivato il momento di fare qualcosa»

Articoli correlati

Udinese Lazio, Marusic nel pre-gara: «Gara complicata, ma penso che la squadra possa fare una cosa»Manca sempre meno al calcio d’inizio di Udinese–Lazio, match valido per la diciottesima giornata di Serie A e ultima gara del 2025.

Leggi anche: Lazio-Genoa in campo nel deserto, lo stadio Olimpico è vuoto

Sarri dopo Hellas Verona-Lazio: Stagione difficile, cerchiamo di creare una base

Tutti gli aggiornamenti su Lazio parla Sarri nel pre gara Lo...

Temi più discussi: Lotito attacca, Sarri risponde: è scontro sul mercato della Lazio; Sarri: Lazio, situazione chiara, serve tanta pazienza. Contro l'Atalanta per l'orgoglio; Lazio, sfida all’Atalanta nell’Olimpico vuoto. Sarri: Per noi è l’anno zero; Torino - Lazio finisce 2-0, Sarri resta fermo al decimo posto.

Lazio, Sarri: Stadio vuoto è brutto, triste e deprimente. È il momento che la società faccia qualcosaSarri, allenatore della Lazio, ha parlato nel pre partita del match contro il Sassuolo allo stadio Olimpico. Ecco le sue parole ... gianlucadimarzio.com

Lazio, Sarri a Dazn: Lo stadio vuoto è triste, la società deve fare qualcosaMaurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dall'inizio di Lazio - Sassuolo per presentare la sfida. Ecco di seguito le parole del tecnico biancoceleste. lalaziosiamonoi.it

Un crocifisso ricoperto di pelle umana in una chiesa del Lazio - facebook.com facebook

Lazio-Sassuolo, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA x.com